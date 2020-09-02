الرئيس العراقى يؤكد أن العراق يجب ألا يكون ساحة للصراع بين آخرين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، إن العراق يواجه تحديين رئيسيين هما تنظيم داعش والتدخل الأجنبي.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في بغداد مع نظيره العراقي برهم صالح "نحن هنا لدعم العراق وسنواصل دعمه".

وقال صالح إن العراق يجب ألا يكون ساحة للصراع بين آخرين.

وكان الرئيس العراقى قد استقبل منذ قليل نظيرة الفرنسي ايمانويل ماكرون فى قصر السلام بالعاصمة بغداد، وجرت للرئيس الفرنسى مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى مقر القصر.