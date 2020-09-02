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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:01 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، وقد أكد الرئيس على دعم مصر لأي خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة، بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن لإسرائيل، مثمنا الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة باعتباره خطوة في هذا الاتجاه. 
 
كما أكد الرئيس على أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، وخاصة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية، وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة. 
 
كما أكد الرئيس على أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع "غزة" في ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين.
 
 

رئيس الوزراء الاسرائيليى

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