اليوم السابع
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الرئيس الجديد لمجلس الأمن يعلن التزامه برفض تحرك واشنطن لفرض عقوبات على إيران

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:00 ص
الرئيس الجديد لمجلس الأمن يعلن التزامه برفض تحرك واشنطن لفرض عقوبات على إيران مجلس الأمن
رويترز

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 قالت النيجر التلا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر اليوم الثلاثاء إنها ملتزمة بإعلان عدم إمكانية اتخاذ أي تحرك جديد حيال مسعى أمريكى لإعادة فرض عقوبات للأمم المتحدة على إيران لأنه لا يوجد إجماع في المجلس المكون من 15 دولة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه أطلق في 20 أغسطس عملية تستغرق 30 يوما لإعادة فرض كافة العقوبات الدولية على إيران، والمعروفة باسم آلية فرض العقوبات الكاملة، من خلال تقديم شكوى للمجلس تتهم إيران بانتهاك اتفاق نووي مبرم في 2015.

لكن سفير إندونيسيا لدى الأمم المتحدة ديان تريانسياه دجاني الذي رأس المجلس في شهر أغسطس آب المنقضي قال إنه لم يكن "في وضع يسمح له باتخاذ خطوة أخرى" لأن 13 من بين أعضاء المجلس أبدوا معارضتهم، وقال سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبدو أباري "متمسكون بهذا القرار... الذي بينه وأعلنه رئيس مجلس الأمن الشهر الماضي" مستبعدا أي تحرك لطرح مسودة قرار بهذا الشأن.


مجلس الأمن

النيجر

إيران

عقوبات

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