اليوم السابع
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الدفاع الروسية ترصد 6 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:23 م
الدفاع الروسية ترصد 6 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية سوريا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية انتهاكا واحدا للهدنة في محافظة حلب. 
وأفاد بيان للدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجانب التركي في اللجنة المذكورة رصد بدوره 5 انتهاكات، وقعت جميعها في محافظة إدلب. 
وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة تم من خلالها إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2.662 طن إلى سكان بلدة فدرة بريف اللاذقية.
وأوضح البيان أنه تم بشكل عام تنفيذ 2517 عملية إنساني بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية بلغ حوالي 4218 طنا


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