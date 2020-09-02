الدفاع الروسية ترصد 6 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية انتهاكا واحدا للهدنة في محافظة حلب.
وأفاد بيان للدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجانب التركي في اللجنة المذكورة رصد بدوره 5 انتهاكات، وقعت جميعها في محافظة إدلب.
وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة تم من خلالها إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2.662 طن إلى سكان بلدة فدرة بريف اللاذقية.
وأوضح البيان أنه تم بشكل عام تنفيذ 2517 عملية إنساني بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية بلغ حوالي 4218 طنا
الدفاع الروسية ترصد 6 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضيةالأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:23 م
سوريا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية انتهاكا واحدا للهدنة في محافظة حلب.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
قافلة عسكرية أمريكية تدخل سوريا قادمة من العراقالثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:56 م
مقتل شخصين و7 مصابين إثر ضربة جوية إسرائيلية على سورياالإثنين، 31 أغسطس 2020 10:48 م
العمليات المشتركة العراقية تؤكد تأمين الحدود مع سوريا بالكاملالإثنين، 31 أغسطس 2020 05:23 م
المعارضة السورية تحث القوى الكبرى على دعم وقف إطلاق النار في سورياالأحد، 30 أغسطس 2020 01:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة