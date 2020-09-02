الداخلية تنفي ضبط مستريح جديد بعد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بطنطا

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ما تناوله أحد برامج "التوك شو" وما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "ضبط مستريح جديد بعد الإستيلاء على ملايين الجنيهات ومحاولة الهرب بطنطا".

وتبين من الفحص أنه أثناء سير إثنين من مندوبى المبيعات يستقلان إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، شاهدا مندوب مبيعات آخر مستقلاً سيارة أخرى فحاولا إيقافه، وذلك لوجود خلافات تجارية بين الطرفين على مبلغ مالى، وأثناء ذلك إصطدمت السيارتين ببعضهما ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بهما دون وقوع أية إصابات، وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى عدم صحة ما تم تداوله بالخبر جملةً وتفصيلاً.