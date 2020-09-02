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الخطوط السعودية تعلن 7 شروط لنقل المسافرين العائدين إلى المملكة عبر أسطولها

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 06:24 ص
الخطوط السعودية تعلن 7 شروط لنقل المسافرين العائدين إلى المملكة عبر أسطولها الخطوط السعودية
كتب محمد جمال

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أعلنت الخطوط السعودية 7 شروط للسماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة عبر أسطولها ومتطلبات للسفر إلى 25 دولة، داعية ضيوفها إلى اتباع الإرشادات الصحية بناء على التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية في السعودية.

وتضمنت شروط «السعودية» للمسافرين إلى المملكة بحسب" عكاظ"، إلزام ضيوفها بتعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول، وأن جميع الضيوف سيخضعون للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر)، داعية جميع ضيوفها إلى تثبيت تطبيقي تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما.

واشتملت الشروط على تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من وصول الراكب، ومراقبة أعراض فايروس كورونا المستجد والاتصال فورا على 937 في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة، والدخول على تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليومي، مطالبة الضيوف باتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب ما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.

ودعت الخطوط السعودية إلى الدخول على الرابط https://bit.ly/34Vzdhi، لمعرفة متطلبات السفر إلى الـ25 دولة وهي : الإمارات، الكويت، عمان، البحرين، مصر، لبنان، المغرب، تونس، الصين، المملكة المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، النمسا، تركيا، اليونان، بنجلاديش، الفلبين، ماليزيا، جنوب أفريقيا، السودان، إثيوبيا، كينيا، نيجيريا، إندونيسيا.


الخطوط السعودية

مصر

الكويت

كورونا

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