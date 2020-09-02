اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الفلسطينية تستنكر العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:50 م
الخارجية الفلسطينية تستنكر العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية رياض المالكى
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استنكر د. رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينى، فرض أعضاء الإدارة الأمريكية، عقوبات ضد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وأعضاء مكتبها، واعتبر ذلك محاولة لإعاقة العدالة الدولية واستهدافا أخرا لمؤسسات القانون الدولي والمنظومة المتعددة الأطراف، بالإضافة إلى أنه يفرض ضغطا وأبتزازا على أعضاء المحكمة، والمدعية العامة وطاقمها، والقضاة، وذلك للتأثير على عملهم.

وأدان المالكي العربدة الأمريكية المتمثلة في سياسة البلطجة، والترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي يقودها مجرمي الحرب من الإدراة الأمريكية، واعداء القانون الدولي، والسلام، وذلك لاستهداف استقلالية وشفافية ومصداقية المحكمة الجنائية الدولية، والمدعية العامة ومكتبها خاصة. كما أشار إلى أن ما تقوم به هذه الإدارة الأمريكية من تخريب متعمد وتقويض للنظام الأممي القائم على القانون وأسس المساءلة على أخطر الجرائم، والمحاسبة عليها، يعد تجاوز خطر للخطوط الحمراء في العلاقات الدولية، وحماية لمجرمي الحرب بما فيها مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وشدد وزير الخارجية، على أن دولة فلسطين ملتزمة في دعم المحكمة الجنائية الدولية، وبالدفاع عنها وعن المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وأنها ستعمل مع دول المجتمع الدول من أجل الحفاظ على منظومة العدالة، والدفاع على مؤسسات القانون الدولي، والمؤسسات المتعددة الأطراف، ولن تسمح بتمرير مخطط الإدارة الأمريكية الحالية القائم على الفوضى، وفرض الامر الواقع، وقانون الغاب.

وجدد د. رياض المالكي وزير الخارجية، موقف دولة فلسطين المتسق والموحد مع مواقف الدول الأطراف في ميثاق روما، في ضمان المساءلة ومكافحة الأفلات من العقاب، وفي ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الوفاء بولايتها خدمة للعدالة، وطالب دول العالم، بما فيه الدول الأعضاء للوقوف عند مسؤولياتهم والدفاع وحماية الرسالة الإنسانية النبيلة للمحكمة الجنائية الدولية، ومؤسساتها، وأشخاصها، وميثاقها المؤسس الذي وجد من أجل العدالة ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب، وانصاف الضحايا، وقال إن التصريحات والديباجات المنمقة لا تكفي لحماية العدالة، أنه أن أوان اتخاذ خطوات عملية.


الجنائية الدولية

فلسطين

المحكمة الدولية

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تسجيل 3 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:33 م

كوشنر يواصل جولة السلام فى الشرق الأوسط.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي فى السعودية.. واس: ولي العهد بحث مع كوشنر آفاق عملية السلام وتعزيز التعاون.. وضرورة استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل لتحقيق السلام

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:57 ص

مستشار ياسر عرفات: الإمارات جددت موقفها الراسخ بحق فلسطين فى إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:14 م

محمد العرابى لـ تليفزيون اليوم السابع: اتفاق الإمارات وإسرائيل أعاد قضية فلسطين للمشهد

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:38 م

فلسطين تطالب بالضغط على الاحتلال للتراجع عن منع السفر بحجة "المواليد الجدد"

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة