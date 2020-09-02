الحكم على متهم باستعراض القوة والشروع فى قتل صاحب مقهى بالبساتين 26 سبتمبر

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه بدائرة قسم البساتين، استعرض القوة والعنف قبل المجني عليه "ر. ا" بقصد ترويعه وتخويفه وكان من شأن فعلته إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وسلب ماله، والتأثير علي إرادته لفرض السطوة عليه، بأن دلف للمحل المملوك له محل الواقعة "القهوة"، مطالباً إياه بسداد مبلغاً مالياً له رغماً عنه، وذلك حال كونه حاملاً سلاح أبيض مطواه بين طيات ملابسه.

وأضاف أمر الإحالة أنه وقعت بناء علي تلك الجريمة جناية ثانية، وهي أنه في ذات المكان والزمان شرع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله، وأعد لذلك سلاح أبيض مطواة، وما أن تقابل معه فنشبت بينهم مشادة كلامية علي أثرها أشهر المتهم في وجهه السلاح الأبيض وعاجله بأربعة طعنات في مختلف أنحاء جسده قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.