الجيش الليبى يحتجز جرافتين إيطاليتين دخلتا المياه الإقليمية الليبية

كتب: أحمد جمعة

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الوطنى الليبى، الأربعاء، احتجازها جرافتين إيطاليتين دخلتا المياه الإقليمية الليبية، متهما إياها بالصيد الجائر من دون إذن مسبق من الجيش الليبى.

وقالت القوات البحرية الليبية في بيان صحفى لها إن الجرافات كان على متنها سبعة أفراد إيطاليين.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أعربت عن قلقها العميق إزاء الفوضى الأمنية والانتهاكات التي تجتاح مناطق غرب ليبيا، وقالت القيادة -في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية- اليوم الاثنين، "نتابع عن كثب التطورات الجارية في طرابلس، فإننا ندعم خطوات مكافحة الإرهاب وبسط النظام والقضاء على مسبّبات الفوضى، التي تهدد أمن وسلامة شعبنا وبلادنا.

وأوضح البيان أنه من ضمن الإجراءات المتخذة إنهاء توغل الميليشيات المسلحة وفرق المرتزقة التي تديرها أقطاب خارجية ، وتسعى لتنفيذ طموحاتها الاستعمارية في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن عدم تدخل الجيش الليبي حالياً في عمليات إعادة الاستقرار في غرب البلاد لا يعني على الإطلاق أنه ترك شعبه يواجه هذا المصير، وإنما يعطي الفرصة للعقلاء من ممثلي القبائل والمناطق غرب ليبيا لأن يعملوا بأنفسهم على بسط النظام في تلك المناطق.

ولفت إلى أن الجيش الليبي يتطلّع إلى أن تقود تلك الخطوات إلى إطلاق عملية سياسية ناجحة، من أجل إنهاء معاناة المواطنين