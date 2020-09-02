التحقيق فى مصرع ربة منزل بتسمم غذائى فى العياط

كتب ــ بهجت أبو ضيف

تجرى مباحث الجيزة تحرياتها، في واقعة مصرع ربة منزل، نتيجة تعرضها للتسمم بالعياط، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز ضشرطة العياط، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل، نتيجة تعرضها للتسمم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة ربة منزل بألم في البطن، وتم نقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.

تم استجواب أفراد أسرتها، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ويحدث التسمم الغذائي في المقام الأول بسبب استهلاك الأغذية والمياه الملوثة وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، ومن ثم عندما نتحدث عن سلامة الغذاء ، ينصب التركيز كله على الحاجة إلى الحفاظ على معايير محددة للنظافة لتجنب الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية والمياه.

أعراض التسمم الغذائى:

يبدو أن التسمم الغذائي هو مرض منتشر، ولكن هذا إلى جانب مشاكل صحية أخرى يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، وبعض الأعراض الشائعة للتسمم الغذائي تشمل :

-ألم في البطن

-إسهال

-فقدان مفاجئ للشهية مع حمى خفيفة

-الضعف والصداع