البرهان: لن أدخر جهدا لتحقيق السلام وإذكاء التعايش الدينى بالسودان

أ.ش.أ

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، أنه لن يدخر جهدا في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية وإذكاء روح التعايش الديني السلمي وسط جميع مكونات الشعب.

جاء ذلك خلال استقبال البرهان، اليوم الأربعاء، وفد الأقباط بالسودان، الذي أكد أن جميع الأقباط يؤيدون كل ما جاءت به اتفاقية السلام، التي تم توقيعها بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية و "الجبهة الثورية"، في جوبا.

وأعرب الوفد عن تمنياته بأن تحقق تلك الاتفاقية جميع ما يحلم به الشعب السوداني من الوحدة والأمن والاستقرار والتنمية في وطن منفتح بعلاقاته في محيطه الاقليمي.