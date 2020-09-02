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البابا فرنسيس يؤكد ضرورة مساندة لبنان بعد أزمة انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:14 ص
البابا فرنسيس يؤكد ضرورة مساندة لبنان بعد أزمة انفجار مرفأ بيروت البابا فرنسيس
كتب محمد عبد العظيم

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أكد بابا الفاتيكان فرنسيس، ان لبنان يواجه خطرا كبيرا ويجب عدم التخلي عنه، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز"، وكان البابا فرنسيس قد أعلن الصلاة من أجل لبنان وضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وعائلاتهم، وكي يتمكن لبنان من مواجهة هذه المرحلة المأساوية والأليمة.

وكتب البابا فرنسيس في تغريدة باللغة العربية على صفحته الخاصة على "تويتر" وقتها: "نصلي من أجل ضحايا انفجارات بيروت وعائلاتهم، ونصلي من أجل لبنان لكي يتمكن بالتزام جميع مكوناته الاجتماعية والسياسية والدينية من مواجهة هذه المرحلة المأساوية والأليمة".

وشهدت بيروت مطلع الشهر الماضى، انفجارا ضخما فى المرفأ أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وأعلنت الحكومة استقالتها، وفيما تعانى لبنان من آثار اقتصادية كبيرة من جراء هذا الحادث الأليم.


البابا فرنسيس

لبنان

اخبار لبنان

بيروت

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