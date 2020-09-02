الابن العاق يعذب والده بالماء المغلى ويستولى على ثروته فى "ساعة شيطان"

كتب محمود عبد الراضي

يقدم "اليوم السابع" حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها قصة استيلاء ابن على ثروة والده وتعذيبه وسحله في الشارع.

ويعرض البرنامج لقاء الأب الضحية، الذي يروي تفاصيل تعرضه لوصلات تعذيب من ابنه بعد الاستيلاء على ثروته بتحريض من زوجته.

برنامج "ساعة شيطان" من إعداد وتقديم "محمود عبد الراضي"، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج "نانيس إيهاب هيكل"، رئيس تحرير تنفيذي حسن مجدي، ومن إخراج شادي أبو الحسن.

ويهدف البرنامج لإلقاء الضوء على الجرائم الجنائية، التي ربما تقع بسبب أسباب واهية وتقود الشخص المسالم لخلف الأسوار، عندما يضعف ويسلم عقله لساعة شيطان.

وذلك للتأكيد على أن الجرائم لا تفيد، وأن عواقبها وخيمة، حيث تزج بأصحابها خلف أسوار السجون أو على طبلية عشماوي، وللتأكيد على أنه لن يفلت أحد من العقوبة، مهما بلغ دهاؤه، ولتفادي الأخطاء التي وقع فيها الأشخاص وتحولوا في ساعة شيطان لمجرمين.











