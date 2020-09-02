اليوم السابع
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خالد صلاح
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الإمارات ترسل باخرة على متنها 2400 طن من المواد الإغاثية إلى بيروت

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:00 ص
الإمارات ترسل باخرة على متنها 2400 طن من المواد الإغاثية إلى بيروت مساعدات الإمارات
وكالات

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بتوجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، غادرت الدولة باخرة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 2400 طن من المواد الإغاثية المتنوعة، متوجهة إلى العاصمة اللبنانية، إذ سيرتها الهيئة، بالتعاون مع سفارة لبنان لدى الدولة والجالية اللبنانية في الإمارات، لدعم المتأثرين من انفجار مرفأ بيروت.

من جهة ثانية قدمت دولة الإمارات، بحسب "وام" حتى اليوم، أكثر من 1328 طناً من المساعدات الطبية، لدعم صمود أكثر من 111 دولة في مواجهة «كوفيد 19»، استفاد منها نحو 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي، وأرسلت الإمارات، أمس، طائرة مساعدات طبية رابعة، إلى كولومبيا، وطائرتين تحملان إمدادات طبية إلى ميانمار وكمبوديا.


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بيروت

الإمارات

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