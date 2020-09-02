الإمارات ترسل باخرة على متنها 2400 طن من المواد الإغاثية إلى بيروت

وكالات

بتوجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، غادرت الدولة باخرة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 2400 طن من المواد الإغاثية المتنوعة، متوجهة إلى العاصمة اللبنانية، إذ سيرتها الهيئة، بالتعاون مع سفارة لبنان لدى الدولة والجالية اللبنانية في الإمارات، لدعم المتأثرين من انفجار مرفأ بيروت.

من جهة ثانية قدمت دولة الإمارات، بحسب "وام" حتى اليوم، أكثر من 1328 طناً من المساعدات الطبية، لدعم صمود أكثر من 111 دولة في مواجهة «كوفيد 19»، استفاد منها نحو 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي، وأرسلت الإمارات، أمس، طائرة مساعدات طبية رابعة، إلى كولومبيا، وطائرتين تحملان إمدادات طبية إلى ميانمار وكمبوديا.