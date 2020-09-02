اليوم السابع
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الأمم المتحدة: كورونا يقوض التقدم فى جهود القضاء على الفقر

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:37 م
الأمم المتحدة: كورونا يقوض التقدم فى جهود القضاء على الفقر تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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أكدت الأمم المتحدة، أن جائحة كورونا تشكل تهديداً خطيراً للقضاء على الفقر المدقع بحلول نهاية عام 2030، إلى جانب المخاوف من تقويض التقدم في جهود القضاء على الفقر.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في الدراسة التي نشرت اليوم، أن جائحة فيروس كورونا وتداعياتها من المرجح أن تدفع 47 مليون امرأة أخرى إلى الفقر، ما يعكس عقودا من التقدم في القضاء على الفقر المدقع، مشيرة إلى زيادة معدل الفقر بين النساء بنسبة 9.1 في المئة.

وأشارت الدراسة إلى أنه بحلول عام 2021م، سيكون هناك 118 امرأة، مقابل كل 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما يعيشون في فقر مدقع (1.90 دولار في اليوم أو أقل)، ومن المتوقع أن تزداد الفجوة إلى 121 امرأة لكل 100 رجل بحلول عام 2030.


الامم المتحده

كورونا

فيروس كورونا

القضاء على الفقر

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