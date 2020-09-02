الأردن يستأنف الرحلات الجوية المنتظمة اعتبارا من 8 سبتمبر

(رويترز)

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن الأردن سيستأنف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة اعتبارا من الثامن من سبتمبر للمساعدة فى إنعاش الاقتصاد الذى تضرر بشدة من جائحة كورونا وذلك بعد تأخر تلك الخطوة عدة مرات خلال الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة فى مؤتمر صحفى إنه سيتحتم على المسافر إلى الأردن "أن يحضر شهادة فحص (PCR) قبل 72 ساعة من موعد السفر ونتيجتها سلبيّة، وإجراء فحص ثانٍ فى المطار عند وصوله إلى المملكة على نفقته الخاصّة".

وأضاف أن الإجراءات ستشمل أسبوعا على الأقل من العزل الذاتى وأسبوعين كحد أقصى من الحجر الصحى للمسافرين الأجانب على حسب شدة الجائحة فى البدان القادمين منها.

وأرجأت الحكومة مرارا إعادة فتح مطار الملكة علياء الدولى فى عمان وهو محور إقليمى بسبب مخاوف من أن يتسبب المسافرون فى ارتفاع حالات الإصابة . بيد أن المخاوف تصاعدت فى الأيام الأخيرة بشأن تأثير أى تأخير إضافى على الاقتصاد المثقل بالديون.

وزادت حالات الإصابة بنحو الضعف خلال الشهر الماضى ليصل الإجمالى إلى 2161 و15 حالة وفاة وهو عدد أقل بكثير من مثيله فى العديد من الدول الأخرى بالشرق الأوسط لكن السلطات لا تزال قلقة من أى تفش حاد.

وأدى إغلاق مطار عمان إلى توجيه ضربة مدمرة للاقتصاد المعتمد على المساعدات من خلال توقف حركة السياحة التى تعد مصدرا رئيسيا للدخل وكانت تشهد طفرة لم يسبق لها مثيل قبل أزمة الجائحة.

وتعرضت الحكومة لضغوط شديدة لاستئناف الرحلات المنتظمة للسماح بعودة آلاف الأردنيين الذين فقدوا وظائفهم فى دول الخليج بسبب انتشار مرض كورونا هناك.