استقرار أسعار اللحوم البلدى بمحلات الجزارة والكيلو يبدأ من 110 جنيهات

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الأربعاء 2 – 9 – 2020 استقرارا فى السلع الغذائية وتحديدا اللحوم البلدى وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت اللحوم الضأن 120 – 140 جنيها، فيما سجلت، اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، بينما اللحوم الجملى استقرت عند 90-100 جنيه للكيلو.

فيما يخص منتجات اللحوم فسجل البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو واللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

فى نفس السياق تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرار على مدار الأيام الماضية.

‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالي:-

‏‎-الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 9 جنيهات للكيلو والجزر 8.5 جنيهات والخيار 8.5 جنيه.

‏‎-الباذنجان الرومى بـ5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ7.5 جنيهات للكيلوجرام.