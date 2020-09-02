استطلاع رأى: ثلث الأمريكيين يرفضون الحصول على لقاح كورونا إذا أصبح متاحا

كتبت فاطمة خليل

كشف استطلاع دولى للرأى أجرته مؤسسة إبسوس مورى للمنتدى الاقتصادى العالمى أن ثلث الأمريكيين لن يوافقوا على أخذ لقاح لفيروس كورونا إذا أصبح متاحاً، وأشار الاستطلاع إلى أن الولايات المتحدة واحدة من أكثر الدول تشككًا فى اللقاحات فى جميع أنحاء العالم، بحسب موقع "إنسايدر".

وقال 33% من المشاركين فى الولايات المتحدة إنهم "يختلفون إلى حد ما" أو "لا يوافقون بشدة" على عبارة "إذا كان لقاح COVID-19 متاحًا، فسأحصل عليه"، وفقًا للاستطلاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر من ثلثى المستجيبين سيحصلون على لقاح COVID-19، حيث قال 32% إنهم "موافقون إلى حد ما"، و35% قالوا إنهم "موافقون بشدة" على اللقاح.

وتتوافق نتائج مؤسسة Ipsos MORI هذه إلى حد كبير مع الاستطلاعات السابقة التى أجرتها Marist Poll و Gallup والتى وجدت أن 35% من الأمريكيين لن يحصلوا على لقاح لفيروس كورونا إذا كان متاحًا.

ووجدت Ipsos MORI أيضًا أن القصد من اللقاح فى الولايات المتحدة كان أقل من المتوسط ​​فى 27 دولة شملها الاستطلاع، وبشكل عام قال 26% من المشاركين فى 27 دولة لاستطلاع الرأى إنهم لا يتفقون مع البيان.

ومن بين 27 دولة شملها المسح، كانت النية من اللقاح هى الأقل فى روسيا.

وأشار 46% من المستطلعين في روسيا إلى أنهم لن يحصلوا على لقاح، بينما قال 24% إنهم "يختلفون إلى حد ما" مع اللقاح، وقال 22% إنهم "يختلفون بشدة".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، إن بلاده طورت لقاحًا فعالًا لفيروس كورونا يأمل أن يدخل قريبًا في الإنتاج الضخم.

وأشار 3% فقط من الصينيين إلى أنهم لن يحصلوا على لقاح، بينما أشار 97% إلى أنهم سيحصلون على اللقاح.