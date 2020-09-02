اليوم السابع
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الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 06:27 م
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استشارى أمراض النساء يوجه نصيحة للسيدات اللاتى تأخرن فى الإنجاب

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 06:26 م
استشارى أمراض النساء يوجه نصيحة للسيدات اللاتى تأخرن فى الإنجاب جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور شريف سيف استشارى، أمراض النساء والتوليد، إن الزوجة الصغيرة فى السن، وليس لديها مشاكل فى الحمل، وتأخرت فى الإنجاب فعليها عدم الإسراع إلى الذهاب للطبيب، ولا إليه إلا بعد عام من زواجها حال تأخر الإنجاب.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة ON E، أن بعض السيدات يذهبن إلى الطبيب سريعا حال التأخرت فى الإنجاب إذا كان عمرها يزيد عن 35 عاما، أو لديها مشكلات مع زوجها، ولا تتم العلاقة الزوجية بشكل مستمر.

وتابع، أن مشكلة تأخر الإنجاب عن الرجل أصعب من المرأة، لافتا إلى أن نسب نجاح الحقن المجهرى لا تتعدى الـ70% وهذه نسبة كبيرة للغاية، وبالتالى هناك 30% لن يحملوا، وكان نسب النجاح في الماضى 10%.

ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يتناقشها البرامج، بواسطة متخصصين، وأيضا سيكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.


راجل و2 ستات

مشاكل الانجاب

العقم عن الرجال

الانجاب

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