استرداد 11 وحدة سكنية تم تحويلها لنشاط إدارى بالقاهرة الجديدة

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بحملة أمنية مكبرة لمعاونة الجهات المعنية، فى تنفيذ إجراءات سحب وإسترداد 11 وحدة سكنية لتحويلها من نشاط سكنى إلى إدارى بالمخالفة لشروط التعاقد مع الجهة الإدارة المختصة بجهاز القاهرة الجديدة "التجمع الخامس، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى إزالة الإشغالات وغلق كافة المنشئآت المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة المعوقات التى تؤثر على الحركة المرورية بالشوارع والميادين والقضاء على المظاهر العشوائية.

وشنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، العديد من الحملات الأمنية لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاورو الميادين بالعاصمة، وإزالة كافة الاشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي الميادين والشوارع، للعمل على تحقيق السيولة المرورية، مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها، و مجابهة ظاهرة انتشار عربات التوك توك والمقاهي بدون ترخيص.