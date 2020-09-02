ارتفاع واردات مصر من سمك الـ"ماكريل" إلى 29 مليون دولار فى مايو الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت واردات المصرية من السمك "ماكريل" مجمد ارتفاعا طفيفا خلال شهر مايو الماضى، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالى الواردات نحو 29 مليون و775 ألف دولار، مقابل 28 مليون و839 ألف دولار فى شهر مايو من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 936 ألف دولار.

وجاءت واردات الأسماك "الماكريل" ضمن قائمة أهم واردات السلع الغذائية فى شهر مايو، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ إجمالى قيمة هذه السلع نحو 671 مليون و22 ألف دولار فى مايو الماضى، مقابل مليار و92 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 421 مليون و191 ألف دولار.

وتصدرت واردات القمح قائمة أهم السلع الغذائية من حيث القيمة، حيث بلغت وارداته 121 مليون دولار فى مايو الماضى، يليه قطع مجمدة من بدون عظام من الأبقار وبلغت وارداتها 75 مليون دولار، ثم زيت النخيل وجزيئاته بقيمة 45 مليون دولار.

وإجمالا سجلت الواردات المصرية من الأسماك تراجعا طفيفا خلال شهر مايو الماضى، وفقا لبيانات حكومية، حيث سجلت الواردات المصرية من الأسماك بما فيها الأسماك المحفوظة نحو 75 مليون و792 ألف دولار، مقابل نحو 84 مليون و604 ألف دولار فى شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 8 ملايين و812 ألف دولار.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى نحو 2.59 مليار دولار فى شهر مايو الماضى، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له بنسبة تراجع بلغت 36.2%، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.57 مليار دولار فى شهر مايو الماضى، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق