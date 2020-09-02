ارتفاع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 121 ألف حالة

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1951 إصابة جديدة بفيروس كورونا والتي تشكل 9.3% من الفحوصات التي تم اجراءها، مسجلة بذلك نسبة مرتفعة جدا من الاصابات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه بلغ مجمل عدد الإصابات منذ بداية الأزمة 121,023 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 969 حالة بعد تسجيل 8 اصابات جديدة، ويرقد 845 مصاب للعلاج في المستشفيات من بينهم 422 حالتهم حرجة، بينما سجل المرضى الذين يستعينون بأجهزة تنفس ارتفاعا حاد من 112 حالة أمس الى 127 حالة اليوم.

وسجلت مدينة القدس خلال الاسبوع الماضي 1,549 إصابة جديدة، في حين سجل في مدينة بني براك 705 إصابات، وهذا ارتفاع حاد، يأتي على ما يبدو بسبب ارتفاع عدد الإصابات داخل المدارس الدينية التي سجل بها خلال الايام الثلاثة الماضية 800 حالة.

كما سجلت البلدات العربية في إسرائيل ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات، حيث هناك 18 بلدة عربية ضمن قائمة البلدات والمدن الحمراء التي تضم 24 مدينة وبلدة في اسرائيل، وافادت القناة الاسرائيلية الثانية مساء اليوم أن الناصرة أكبر مدينة عربية في اسرائيل قريبة من الدخول الى القائمة الحمراء.