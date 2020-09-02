إيطاليا تسجل تراجعا اقتصاديا يتجاوز الـ 8% فى 2020

قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري اليوم الأربعاء، إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيتجاوز ثمانية بالمئة بقليل مؤكدا أن الإنتاج في الربع الثالث سيسجل "تعافيا قويا".

وذكر مكتب الاحصاءات الوطني في الأسبوع الماضي أن الاقتصاد سجل انكماشا قياسيا 12.8 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عقب هبوط 5.5 بالمئة في الربع الأول. ويعصف فيروس كورونا بالاقتصاد الإيطالي.

وفي أبريل، توقعت الحكومة أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعام كاملا ثمانية بالمئة. وفي وقت لاحق توقع بنك إيطاليا المركزي انكماشا 9.5 بالمئة وتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا 12.8 بالمئة.

وقال الوزير أمام لجنة برلمانية "حين قلنا رقم سالب ثمانية بالمئة لم نكن نعرف إلى متي ستستمر إجراءات العزل. الناتج المحلي الإجمالي سينخفض أكثر من ثمانية بالمئة لكن ليس كثيرا".