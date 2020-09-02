إنفو جراف.. حماية المنافسة يوضح فوائد إرشادات الإعفاء الكلى بقانون الجهاز

نشر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، انفو جراف يتناول فوائد الإرشادات التى أصدرها الجهاز بشأن سياسة الإعفاء الكلى الواردة فى المادة 26 من قانون الجهاز.
فوائد الارشادات التي اصدرها حماية المنافسة
وحدد جهاز حماية المنافسة 6 فوائد للإرشادات الصادرة وكانت كالتالي:
- تشجيع الشركات ومجتمع الأعمال للتوافق مع أحكام قانون حماية المستهلك
- تعزيز الثقة والشفافية بين الجهاز وكافة الأطراف المتعاملة معه
- الكشف عن الممارسات الاحتكارية وحماية الاقتصاد المصرى من أضرارها
- تعزيز قيم السرية وسيادة القانون
- ترسيخ مبادئ اقتصاديات السوق الحر القائمة على آليات العرض والطلب عن طريق المنافسة الفعالة
- الحد من الاتفاقات وعمليات التواطؤ التى تتسبب فى ارتفاع الأسعار والأضرار بالمستهلكين
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