إندونيسيا تسجل 3075 إصابة و111 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم /الأربعاء/ تسجيل 3075 حالة إصابة جديدة و111 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس /كورونا/ على مستوى البلاد ارتفع إلى 180 ألفا و646 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و616 حالة وفاة، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية.
ووصل إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 129 ألفا و971 شخصا.
ومن بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 1054 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 42 ألفا و41 إصابة.
إندونيسيا تسجل 3075 إصابة و111 وفاة جديدة بفيروس كوروناالأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:45 م
كورونا فى إندونيسيا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم /الأربعاء/ تسجيل 3075 حالة إصابة جديدة و111 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
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