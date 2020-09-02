إعلان نتائج مرحلة الليسانس بآداب طنطا بنسبة نجاح 80.56%

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية ورئيس عام الإمتحانات من الإنتهاء من أعمال رصد الدرجات لطلاب الفرقة الرابعة ومراجعتها وتم رفع جميع النتائج لمرحلة الليسانس لجميع الأقسام العلمية بالكلية على موقع الكلية الالكترونى بتحقيق نسبة نجاح 80.56 %

ووجه " المصرى " عميد الكلية رسالة طمأنينة لطلاب الفرقة الرابعة بأن جميع النتائج لمرحلة الليسانس مبشرة و مطمئنة لكل أبنائه الطلاب متمنيا لهم التوفيق والنجاح، وقدم سيادته كل الشكر والتقدير للسادة أعضاء كنترول الفرقة الرابعة انتظام وانتساب والأساتذة المصححيين للمواد الدراسية وكذلك الإداريين و المشرفين على تنظيم أعمال الإمتحانات بالكلية على المجهود الذى بذلوه خلال فترة انعقاد الإمتحانات فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجه أيضا شكره للجنة مراجعة النتائج لطلاب الفرقة الأولى والثانية والثالثة من إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة على الجهد الذى بذلوه خلال الفترة الماضية من مراجعة النتائج بكل دقة وإعلانها فى وقت قياسى. على موقع الكلية الالكترونى.

من ناحية أخرى ناقش الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب جامعة طنطا آليه تنفيذ نظام التعليم الهجين خلال العام الدراسي القادم فى ضوء تعليمات قرارات المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن، بحضور الدكتور أحمد عبادة العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عياد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور إبراهيم طلبه سلكها وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع وبمشاركة السادة رؤساء الاقسام العلمية ومدير الشئون الإدارية ومدير شئون التعليم والطلاب ومسئول الدارسة والتسجيل و الشئون الفنية بالكلية.