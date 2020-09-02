إعصار ميساك يقترب من اليابسة على الساحل الجنوبى لكوريا الجنوبية

وكالات

رفعت كوريا الجنوبية، حالة التأهب القصوى بسبب اقتراب إعصار "ميساك" من البلاد، ويُتوقع أن يكون أحد أقوى الأعاصير منذ سنوات.

ووفقا لما أوردته وكالة يونهاب للأنباء، كان الإعصار يتحرك بسرعة 19 كيلومترًا في الساعة فوق البحار على بعد 190 كيلومترًا جنوب مدينة "سوغيوبو" في جزيرة "جيجو"، اعتبارًا من الساعة 3 عصرًا، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية. وسجلت سرعة الرياح القصوى 45 مترًا في الثانية.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة بين "بوسان" و"غوجيه" في حوالي الساعة 1 صباح الخميس، قبل أن ينتقل شمالًا إلى المناطق الساحلية الشرقية للبلاد. ومن المتوقع رحيله بعد ذلك إلى كوريا الشمالية مساء الخميس.

وقالت الهيئة إن "ميساك" قد يكون أقوى من إعصار "بافي" الذي ضرب البلاد في الأسبوع الماضي، وتوقعت أن يسلك مسارًا شبيهًا بإعصار "مايمي"، الذي خلف 131 قتيلًا أو مفقودًا وأضرارًا بقيمة 4.2 تريليون وون (3.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2003.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يؤثر الإعصار على المناطق الساحلية الجنوبية والشرقية للبلاد، مع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في منطقة اليابسة الداخلية أيضًا.

ويُتوقع هطول أمطار أكثر من 400 ملليمتر على "جيجو" وأجزاء من المناطق الساحلية الشرقية للبلاد، مثل إقليم "كانغ وون" وإقليمي "كيونغ سانغ" الشمالي والجنوبي.

كما أصدرت الهيئة تحذيرًا من هطول الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء سيئول مساء الأربعاء.

وتوقعت الهيئة تسجيل أقصى سرعة للرياح تصل إلى 50 مترا في الثانية بالقرب من "بوسان"، ويُذكر أن سرعة رياح التي تصل إلى 40 مترا في الثانية يمكن أن تسقط الصخور الكبيرة والمركبات المتحركة.

وقد ضربت رياح قوية بلغت قوتها 28 مترا في الثانية مناطق في "جيجو" والمنطقة الساحلية الجنوبية، مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق في إقليم "كيونغ سانغ".

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 7,000 منزل في "جيجو"، حيث دمرت الرياح القوية كابلات الطاقة.

ومن المتوقع أن يتم توسيع نطاق التحذير ليشمل جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منطقة سيئول الكبرى، في وقت مبكر من يوم الخميس.

وتم إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية محلية، بما في ذلك 180 رحلة جوية من "جيجو"، في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لشركة المطارات الكورية.

وتم إخلاء آلاف السفن في المناطق الساحلية إلى المناطق الآمنة للاستعداد لمواجهة الإعصار. وحدد خفر السواحل أجزاءً من البحار في جنوب وشرق شبه الجزيرة كمناطق خطر، وحظر السفن من العمل على المسارات المتضررة.

ونصحت بعض مكاتب التعليم في المناطق المتضررة المدارس بإعادة جدولة الفصول الدراسية، أو تقديم الفصول الدراسية عبر الإنترنت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

بالإضافة إلى إعصار "ميساك"، كان إعصار هايشين" –وهو العاشر في هذا الموسم– يتحرك أيضًا شمالًا من المياه الواقعة شمال غرب "غوام" بسرعة 22 كيلومترًا في ساعة. ومن المتوقع أن يصل الإعصار –بعد عبور اليابان– إلى إقليم "كيونغ سانغ" الجنوبي الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع هطول أمطار في جميع أنحاء كوريا الجنوبية خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الإعصار.