إعادة تشغيل طريق " الشيخ زويد _ العريش" بعد إغلاقة لعطل بخط مياه الصرف

شمال سيناء - محمد حسين

انتظمت حركة السير مجددا اليوم على طريق " الشيخ زويد _ العريش"، بعد توقفها بسبب تدفق مياه الصرف الصحى على مجرى الطريق نتيجة عطل فى خط ناقل للصرف الصحى من مدينة العريش لمحطة الصرف شرق العريش .

وقال المهندس ياسر سليمان العمارى، مسئول متابعة بشركة المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، أنه تم التدخل بالمعدات اللازمة وفتح الطريق أمام حركة السير، ووتتواصل اليوم أعمال إصلاح العطل فى الخط بواسطة فريق من الفنيين المتخصصين بالشركة.

وتلقى اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بعد ظهر أمس شكاوى من أهالى أنهم فوجئوا بتوقف حركة السير أثناء تنقلهم بين مدينتى العريش والشيخ زويد على مسار الطريق الرئيسى بسبب تدفق المياه واغراقها للطريق بمنطقة " جرادة " على بعد نحو 6 كيلوا مترات شرق مدينة العريش.

وتبين تسرب من خط نقل مياه الصرف الصحى من مدينة العريش لمحطة الصرف بمنطقة جرادة، وتسبب فى تدفق المياه بغزارة وإعتراضها مسار الطريق وإغلاقه.

وطالب الأهالى بسرعة التدخل وتم مخاطبة شركة المياه والصرف الصحى التى دفعت بفريق عمل من جانبها بالتنسيق مع مختلف جهات الاختصاص وتمكنت من وقف تسرب مياه الصرف ورفع البرك الناتجة عنه من على مجرى الطريق .