إصابة عشرات المحتجين في بلغاريا إثر مصادامات مع الشرطة

وكالات

أصيب عشرات المحتجين في بلغاريا، اليوم الأربعاء، بجروح إثر مصادمات مع قوات الشرطة بالتزامن مع بدء البرلمان مناقشة مشروع لدستور جديد يتطرق للمظاهرات المناهضة للحكومة.



وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن المحتجين، الذين أصيب منهم 45 شخصًا، لا يزالون ينظمون منذ شهرين تظاهرات في العاصمة صوفيا ومدنٍ أخرى يقومون خلالها بإغلاق الطرقات، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف والمدعي العام إيفان جيشيف.



وأقال بوريسوف بالفعل عددًا من الوزراء واقترح مؤخرًا تبني دستور جديد إلا أن المحتجين رفضوا هذه الخطوات.