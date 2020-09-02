اليوم السابع
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الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:29 م
خالد صلاح
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إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز 6 ملايين ووفياتها تتخطى 184 ألفا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:59 م
إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز 6 ملايين ووفياتها تتخطى 184 ألفا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأربعاء 43249 إصابة جديدة بفيروس كورونا عن الإحصاء السابق ليرتفع إجمالى الإصابات إلى ستة ملايين و47692 فيما ارتفع عدد الوفيات 1033 إلى 184083.

 

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة فى أول سبتمبر، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.

 

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التى تصدرها كل ولاية على حدة.

 


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