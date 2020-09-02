إسرائيل تعتقل أردنياً تسلل إلى شواطئها سابحاً

كتب- هاشم الفخراني

اعتقلت السلطات الإسرائيلية مواطنا أردنيا وصل إلى شواطئها سابحا، بعدما اجتاز الحدود المائية بين الدولتين في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان نشرته هيئة الإذاعة والبث الإسرائيلية، إن المشتبه به الذي اجتاز الحدود البحرية تم اعتقاله من قبل قوات الشرطة ونقله للتحقيق.

وأضافت أنه خلال التحقيق الأولى معه، اتضح أنه لم يتسلل لهدف أمني أو لتنفيذ عملية، فيما هرعت قوات الجيش الإسرائيلي من أجل تمشيط المنطقة، فيما تم فتح تحقيق في الحادث.

ومن جانبه، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، إن الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب تتابعان مع السلطات الإسرائيلية احتجاز مواطن أردني في إسرائيل هو حاليا قيد التحقيق، وأضاف أن الوزارة تتابع هذا الموضوع للحصول على التفاصيل والحيثيات كافة.

وسارعت السلطات إلى إغلاق شواطئ مدينة إيلات الإسرائيلية الملاصقة لمدينة العقبة الأردنية، علما أن المدينتين تطلان على البحر الأحمر.