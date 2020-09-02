اليوم السابع
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الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:49 ص
خالد صلاح
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إسرائيل تسجل 2085 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:16 ص
إسرائيل تسجل 2085 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 2085 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية منها 416 حالة خطيرة ، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في إسرائيل 119 ألفا و265 حالة، من بينها 21 ألفا و654 حالة نشطة.
وذكرت الوزارة - في بيان لها أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - أنها سجلت 11 حالة وفاة جديدة لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات 965 حالة.


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