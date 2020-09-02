إستاد الإسكندرية الرياضى يستضيف عدد من بطولات الجمهورية للكاراتيه

قام كابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للكاراتيه بزيارة الى إستاد الاسكندرية الرياضي الدولي وكان في استقباله دكتورمحمد عبد الرازق مدير عام إستاد الاسكندرية الرياضي الدولي.
وأشار إستاد الإسكندرية الرياضى فى بيان صادر اليوم ،إلى أن الزيارة جاءت في اطار التعاون الوثيق والمستمر بين إستاد الاسكندرية الرياضي الدولي والاتحادات الرياضية بصفة عامة والاتحاد المصري للكاراتيه بصفة خاصة ،حيث رافق الدهراوي في الزيارة خالد عبد الستار مدير الاتحاد المصري للكاراتيه، محمد علي رئيس منطقة الاسكندرية للكاراتيه، عميد دكتور/وليد الهلالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه
وقد تم الاتفاق على أن يستضيف إستاد الاسكندرية عددا من بطولات الجمهورية للكاراتيه على أرض مدينة الإسكندرية العريقة ،وفى نهاية الزيارة وجه كابتن الدهراوى الشكر لإدارة الاستاد على ما لمسه من تطوير ورفع كفاءة للعديد من المنشأت الرياضية والخدمية بالاستاد أعادته مكانته الرياضية والتاريخية.
وكان إستاد الإسكندرية الرياضى الدولى ، قد أعلن عودة النشاط الرياضى ، مع إتباع الإجراءات الإحترازية المشددة ، للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد وأشار اللواء محمد الشريف ،محافظ الإسكندرية ،إلى أنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ،تم إعادة النشاط الرياضى بعد توقف لمدة 4 أشهر ، مناشدا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من إنتشار الفيروس .
وقد كثف استاد الإسكندرية الرياضى، أعمال التطهير والتعقيم، ضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة فى حالة إستئناف وعودة النشاط الرياضىوأشار استاد الإسكندرية فى بيان له اليوم ، إلى أن فريق العمل بإستاد الإسكندرية الرياضى الدولى ، قد قام بأعمال التطهير تحت إشراف دكتور محمد عبد الرازق محمد مدير عام إستاد الاسكندرية ،و تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بعمل حملة تطهير موسعة لكافة مرافق الإستاد ومراجعة كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الموصي بها حفاظا على صحة وسلامة الجميع.
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