إستاد الإسكندرية الرياضى يستضيف عدد من بطولات الجمهورية للكاراتيه

الإسكندرية جاكلين منير

قام كابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للكاراتيه بزيارة الى إستاد الاسكندرية الرياضي الدولي وكان في استقباله دكتورمحمد عبد الرازق مدير عام إستاد الاسكندرية الرياضي الدولي.

وأشار إستاد الإسكندرية الرياضى فى بيان صادر اليوم ،إلى أن الزيارة جاءت في اطار التعاون الوثيق والمستمر بين إستاد الاسكندرية الرياضي الدولي والاتحادات الرياضية بصفة عامة والاتحاد المصري للكاراتيه بصفة خاصة ،حيث رافق الدهراوي في الزيارة خالد عبد الستار مدير الاتحاد المصري للكاراتيه، محمد علي رئيس منطقة الاسكندرية للكاراتيه، عميد دكتور/وليد الهلالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه

وقد تم الاتفاق على أن يستضيف إستاد الاسكندرية عددا من بطولات الجمهورية للكاراتيه على أرض مدينة الإسكندرية العريقة ،وفى نهاية الزيارة وجه كابتن الدهراوى الشكر لإدارة الاستاد على ما لمسه من تطوير ورفع كفاءة للعديد من المنشأت الرياضية والخدمية بالاستاد أعادته مكانته الرياضية والتاريخية.