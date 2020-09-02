إزالة 1242 متر تعدى على أملاك الدولة بمدينة الغردقة .. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت الوحد المحلية لمدينة الغردقة ، حملة مكبرة تحت أشراف اللواء عاطف وجدى ، رئيس مدينة الغردقة، للتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة ، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة عمل حملات مستمرة للتصدى للمخالفات بشتى أنواعها لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة واحكام السيطرة على المخالفين.

وشدد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة ، على إستمرار إتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات أو مخالفات فى المهد بكافة المناطق بالمدينة حفاظا على أراضى الدولة .

وأكد رئيس مدينة الغردقة، على تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمدينة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك اتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى .

وحذر رئيس مدينة الغردقة بعدم التهاون فى أى مخالفة وسيتم إزالتها فورا مشددا أنه سيتم التصدى بكل حزم لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونسق حى جنوب مع الجهات الأمنية لشن حملة مكبرة لإزالة التعديات بمساحة 1242 متر بإجمالى قرارات تعدى على أملاك الدولة بمنطقة الحرفيين والكوثر والميناء والذهبيه وابو العباس.