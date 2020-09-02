إزالة 12 حالة تعدى على أملاك الدولة فى مدينة البياضية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية برئاسة اللواء محمد صحصاح، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء،

وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالبياضية بمساحة 1 فدان، وشارك في الحملة كل من مسئولى الادارة الهندسية، والمتابعة الميدانية وبمعدات الحملة الميكانيكية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وفى نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، برئاسة العميد عبد الله عاشور، حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بناحية أرمنت الحيط، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات بمحافظة الأقصر وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لتعديات بالبناء وإزالتها، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 36 حالة تعد تنوعت مابين عدد 15 قرار إزالة تعد على أراضي زراعية، وإزالة عدد 20 حالة تعد في المهد، بإجمالي مساحة 1 فدان، 5 قيراط، 12 سهما، كما تم تنفيذ عدد 1 قرار إزالة تعد على الطريق العام بمساحة 200 متر مربع، وتؤكد محافظة الأقصر أنها مستمرة في تنفيذ القانون وتأكيد هيبة الدولة، وستمنع أي بناء عشوائي أو مخالف، وعلى صعيد آخر قامت إدارة النظافة والتجميل بالمركز بتمهيد طريق ترعة السواحل بنجع دنقل ورفع الأتربة وناتج الحفر بإجمالي 500 متر مربع.