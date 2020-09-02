إزالة 12 حالة تعدى على أملاك الدولة فى مدينة البياضية بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية برئاسة اللواء محمد صحصاح، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء،
وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالبياضية بمساحة 1 فدان، وشارك في الحملة كل من مسئولى الادارة الهندسية، والمتابعة الميدانية وبمعدات الحملة الميكانيكية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وفى نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، برئاسة العميد عبد الله عاشور، حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بناحية أرمنت الحيط، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات بمحافظة الأقصر وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لتعديات بالبناء وإزالتها، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 36 حالة تعد تنوعت مابين عدد 15 قرار إزالة تعد على أراضي زراعية، وإزالة عدد 20 حالة تعد في المهد، بإجمالي مساحة 1 فدان، 5 قيراط، 12 سهما، كما تم تنفيذ عدد 1 قرار إزالة تعد على الطريق العام بمساحة 200 متر مربع، وتؤكد محافظة الأقصر أنها مستمرة في تنفيذ القانون وتأكيد هيبة الدولة، وستمنع أي بناء عشوائي أو مخالف، وعلى صعيد آخر قامت إدارة النظافة والتجميل بالمركز بتمهيد طريق ترعة السواحل بنجع دنقل ورفع الأتربة وناتج الحفر بإجمالي 500 متر مربع.
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