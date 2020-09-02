اليوم السابع
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إزالة مزارع سمكية مخالفة على مساحة 120 فدانا جنوب بورسعيد

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:07 م
إزالة مزارع سمكية مخالفة على مساحة 120 فدانا جنوب بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد- السيد فلاح

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واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد حملات إزالة التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وفي هذا الاطار واصل حي الجنوب حملاتة علي المزارع السمكية المخالفة حيث ترأس اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام  للمحافظة واللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد مدير الأمن حملة الإزالة بمشاركة أحمد زغلف، رئيس حى الجنوب ومسئول هيئة التعمير ومديرية الزراعة وأسفرت الحملة عن إزالة 120 فدان مزارع سمكية مخالفة.

 

 

 

 


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