اليوم السابع
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إزالة برج إرسال لشركة محمول أعلى سطح برج سكنى مخالف بالمحلة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:23 ص
إزالة برج إرسال لشركة محمول أعلى سطح برج سكنى مخالف بالمحلة برج تقوية شبكه محمول
الغربية _ مصطفى عادل

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أزال حي ثان المحلة الكبرى، برئاسة المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس الحى، برج تقوية إرسال لإحدى شركات المحمول من أعلى سطح إحدى الأبراج المخالفة.

كان أحد المواطنين يمتلك برج سكني مخالف مكون من 16 طابق قد استأجر السطح لإحدى شركات المحمول لإنشاء محطة تقوية، واشتكي أهالي المنطقة، وانتقل رئيس الحي لمكان البلاغ، وتم إزالة الشبكة وفكها، وتبين أن البرج مخالف ومقام بدون ترخيص، وجاري التجهيز لإزالة البرج.  

وأكد رئيس الحي، على استمرار تنفيذ حالات إزالة تعديات البناء المخالفة، والتصدى بكل حسم لاى من أشكال المخالفات.

من ناحية أخرى، نجحت رئاسة مركز و مدينة المحله الكبرى، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، في الأيام الأخيره لنهاية أعمال الموجه باسترداد حق الدولة في مساحة 5079 متر و إزالة 29 حالة تعدٍ، في إطار اعمال الموجه السادسه عشر لازاله التعديات على أملاك الدولة ( ري - صرف - اوقاف - املاك دوله - سكه حديد ) و التي بدأت يوم الثامن من شهر يوليو الماضي.

وأكد رئيس المدينة أن الحملة قامت بإزالة 29 حالة تعدٍ بمساحه إجمالية 5079 متر منهم 12 حالة تعدي علي ري بحري بمساحة 354 متر و 17 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 4725 متر والتي كانت عباره عن مباني وأكشاك وحظائر وأسوار.

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برج تقوية شبكه محمول

 

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برج تقوية شبكه محمول

 

 

 

 


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