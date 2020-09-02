.إزالة أسوار مخالفة بطول 450 متر بأحياء غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن مركز ومدينة برج العرب ،غرب الإسكندرية ،حملة إزالة مكبرة ،وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة عمل حملات مستمرة للتصدى للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين

وأشار مركز ومدينة برج العرب فى بيان صادر اليوم ،أنه بناءا على تعليمات اللواء حسن الجمال ،رئيس مركز ومدينة برج العرب ،تمكن المركز من تنفيذ قرار فورى عباره عن بناء سور من البلوك الابيض على مساحة 150 م٢ بنجع أحمد بجوار مدرسة سيدى وحيدة من الناحية الشرقية ببرج العرب القديم ،وذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة

وتنفيذا لتعليمات محمد هنداوى رئيس حى العامرية ثان بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد ،قام رئيس وحدة الازالة الفورية وأشغال طريق وفى وجود الكول الأمنى من قسم عامرية ثان ،بشن حملة فورية لإزالة مبانى المخالفة بقرية البصره ،حيث أسفرت الحملة عن ،تنفيذ القرار رقم 58 لسنة 2019 وتم ازالة سور بطول 200 م على أرض زراعية ،تنفيذ القرار رقم 63 لسنة 2019 وتم ازالة سور بطول 100 م على أرض زراعي

و كان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.