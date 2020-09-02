كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت نيابة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أحمد شفيق، إخلاء سبيل مدرس كفر الشيخ بضمان محل إقامته،على خلفية إلقاء القبض عليه، لبلاغ من أحد جيرانه بإعطائه دروس خصوصية، وتبين أنه لم يكن لديه طلاب، وتواجد عدد من أولياء الأمور بتواجد ابنائهم، لمحاولة حجزهم للدروس.

تلقي اللواء جمال العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي قسم شرطة ثاني كفر الشيخ، بلاغاً من أحد جيرانه بإعطاء المدرس"ا.ا.ع.ع"، مدرس لغة عربية، دروس للطلاب في إحدى الشقق بحي تقسيم 4 بمدينة كفرالشيخ بالمخالفة للقانون، وألقت مباحث قسم ثان كفرالشيخ، القبض على المعلم، وتم تحرير المحضر اللازم .

وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المعلم، بضمان محل إقامته، لعدم وجود طلاب كما إدعى صاحب البلاغ.