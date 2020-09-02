إحداهما تركته وارتبطت بآخر..تفاصيل ضبط المتهم بذبح شقيقتين بقنا × 10 معلومات

فريق المحافظات _ قنا

أسدلت أجهزة الأمن الستار على الجريمة الغامضة التى شهدتها محافظة قنا عقب عثور الأهالى على شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما بمركز قوص جنوب المحافظة، وهما نهى فتحى حسن الخطارى 18 عامًا، ونورهان 13 عامًا .

وفى هذا الفيديو نتعرف معا على تفاصيل العثور على الشقيقتين.

1- العثور على جثة "شقيقتين مُقيمتان بدائرة مركز قوص بقنا" داخل منزلهما مذبوحين

2- تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة ويعمل "صياد مقيم بمحافظة أسوان"

3- المتهم اعترف بارتباطه بعلاقة بإحداهما وحدوث خلافات بينهما.

4- المجنى عليها الكبرى عايرته بسوء شقيقته وقررت الارتباط بأخر.

5- المتهم عقد العزم على التخلص منها.

6- توجه يوم الحادث لمنزلهما، وعقب فتح المجني عليها الباب طعنها بسلاح أبيض "سكين" أودت بحياتها.

7- المتهم لدى مشاهدة شقيقتها له وخوفاً من افتضاح أمره تعدى عليها بذات السلاح وذبحهم.

8- المتهم استولى على هاتفها المحمول وهرب

9- تخلص من السكين والهاتف بأحد المصارف المائية بدائرة المركز.

10- النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.