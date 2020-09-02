إحالة 1355 مخالفاً لقانون البناء بالشرقية للنيابة.. والمحافظ: لن نتهاون

الشرقية إيمان مهني

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في التصدي لحالات البناء على الأراضي الزراعية ،وتنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية، للحفاظ على حق الشعب والدولة.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنه لحصر المبانى بنطاق المحافظة، حيث بلغ عدد المبانى المخالفه 236 ألفاً و550 مبنى مخالف من إجمالى مليون و104 آلاف و90 مخالفة بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، حيث وصلت نسبه المخالفات 21.4 % وعدد المبانى التى تم إزالتها أو توفيق أوضاعها القانونية 35960 مبنى مخالف، بنسبة 15.2 % كما تم إحالة 1355مواطناً مخالفاً للنيابة.

أوضح المحافظ أن هناك تعاون بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومأموري المراكز والعمد والمشايخ فى شن الحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المخالفة وإحالة اللذين لم يتقدموا لتقنين أوضاعهم للنيابة العسكرية.

وفى هذا الإطار قاد محمد محمود حجازي رئيس مدينة القرين حملة، بمعاونة قوة من قسم شرطة القرين لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 2 ملعب كرة خماسي، الأول بمنطقة أولاد زيد والمقام علي مساحة 250 متراً منهم 180 م سور أعمدة حديدية و70 م مباني بالطوب الدبش وتمت الإزالة حتي سطح الأرض، والملعب الثانى بمنطقة كفر أبو طة والمقام علي مساحة 300 م منهم 180 سور بالأعمدة الحديدية و120 مباني بالطوب الدبش وتمت الإزالة كلية كما تم إزالة مزرعة دواجن علي مساحة 1فدان و 4 أسهم بناحية عزبة الشيخ حامد وتمت الإزالة حتي سطح الأرض.

وقام وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة إزالة مكبرة بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز شرطة ديرب نجم فتمت الإزالة الكلية لملعب خماسي بمساحة 6 قيراط و7 سهم بناحية عزبة مظهر بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق كما قام محمد محمود رئيس حى أول الزقازيق بحمله بالاشتراك مع شرطة قسم أول لتنفيذ عدد 9 قرارات إزالة بشارع كمال عابدين بحى الزهور.

كما قامت الدكتورة سحر لطفى رئيس مركز ومدينة ههيا بحملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة ههيا والتى أسفرت عن إزالة عدد 14 حاله تعدى بمساحة (1305) أمتار بالوحدة المحلية بمنزل حيان بين أعمدة خرسانية.

كما نفذ حمدى نصر رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بحملة مشتركة مع قوات الشرطة لإزالة التعديات، وشهدت الحملة إزاله7 حالات تعدي بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الأزهار بمساحة 509 أمتار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مدينة صان الحجر حملة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، حيث تم ازاله 24 حاله تعدى بمساحة 2050 متر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تتعامل بخطوات جاده وحازمة مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية والبناء العشوائى من خلال وضع خطة عمل منظمة وإتاحة التسهيلات اللازمة للمواطنين المخالفين لسرعه تقنين أوضاعهم من خلال تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التبوير وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

أكد المحافظ أن الجهاز التنفيذى والأمني وضع خطه عمل مشتركة للتعامل مع تلك التعديات من خلال تشكيل الحملات المكبره لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد على نفقة المخالف وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة، مشيراً إلى أن الفتره الحالية لن يسمح فيها لأى شخص بالتقصير فى أداء عمله، خاصة التصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية.

وفى هذا السياق شن المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية حملة بالتنسيق قوة أمنيه من مركز الشرطة لإزاله 61 تعدى بمساحة إجمالية 15395 متر فشملت تلك الحملة إزاله عدد 15 حاله تعدى علي مساحة 2504 متر مباني بالطوب الدبش الابيض بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق ، كما تم إزاله 14 حالة تعدى على مساحة 4907 متر مباني بالطوب الدبش الابيض بنطاق الوحدة المحلية بسماكين الغرب ، كما تم ازاله عدد 10حالات تعدى علي مساحة 2100 متر مباني بالطوب الدبش الابيض بنطاق الوحدة المحلية بالظواهرية وتم إزالة عدد 22 حالة علي مساحة 5884 متر مباني بالطوب الدبش الابيض بنطاق الوحدة المحلية بالناصرية وتم إزالة جميع المخالفات حتي منسوب سطح الأرض وتم تسليم الأراضي الي الجمعيات الزراعية للحفاظ عليها من التعديات مرة أخري وذلك تاكيداً على عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما شن المحاسب على الصناديلي رئيس مركز و مدينه بلبيس حمله مكبره بالتنسيق مع مركز شرطة بلبيس لازاله عدد من التعديات على الاراضي الزراعيه بمنطقة الكتيبه شرق والطحاويه شرق بالبر الشرقي التابع للوحده المحليه بكفر أيوب حيث تم إزالة عدد١٢حاله تعدى بمساحه اجماليه 5250متر.

وشن اللواء ضياء ابو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع قسم شرطة فاقوس حملة مكبرة لازاله التعديات المخالفه والتى أسفرت عن تنفيذ عدد 6 حالات تعدى بمساحة إجمالية ( 117 قيراط) عبارة عن 3 حالات تعدى بالمدينة بمساحة إجمالية ( 68 قيراط ) بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدى بنطاق الوحدة المحلية بالعزازى بمساحه ( 49 قيراط ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة تقنين أوضاعهم على أراضى أملاك الدولة، أو تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مؤكدا تطبيق القانون على الجميع للحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.