أول وزير بالحكومة الروسية يعلن تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا

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أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف اليوم أنه تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ليصبح أول وزير فيدرالي في الحكومة الروسية يفيد تطعيمه باللقاح.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية عن مانتوروف قوله إنه تلقى التطعيم دون الحاجة الى البقاء في المستشفى.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين قد أعلن في وقت سابق أنه تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا.

يذكر أن السلطات الصحية الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 4952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،و 115 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.