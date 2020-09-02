أول صورة للمتهم بذبح شقيقتين بجزيرة مطيرة فى قنا

فريق المحافظات - قنا

حصلت اليوم السابع على صورة المتهم بذبح شقيقتين داخل منزلهما بجزيرة مطيرة مركز قوص، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان من القبض عليه عقب 5 أيام من ارتكاب الواقعة بمركز قوص.

وكشفت التحريات أن المتهم، يُدعى مجدي.م.م، 30 عامًا، مقيم بمركز أبوسمبل بمحافظة أسوان، وكان على علاقة عاطفية من المجني عليها الكبرى، وعندما تركته وارتبطت بآخر قرر الانتقام منها ذبحًا وخوفًا من افتضاح أمره ذبح شقيقتها الصغرى بعدما شاهدت فعيلته.