أولياء أمور يقترحون حلولا لأزمة إلغاء امتحان السات لطلاب الدبلومة الأمريكية

محمود طه حسين

كشف أولياء أمور الطلاب بالدبلومة الأمريكية فى مصر، عن إلغاء هيئة الامتحانات الأمريكية College Board ، فرص الامتحانات التى كان من المقرر أن يؤديها الطلاب خلال العام الدراسى الحالى وحتى يونيو 2021 ولحين إشعار أخر، حيث أكد محمد عادل عبد الحليم، ولى أمر، أن الهيئة قررت إلغاء اختبارات السات SAT 1 و SAT 2 في مصر حتى يونيو 2021 ولحين إشعار أخر كما ذكر سابقاً وذلك بداعى التسريب وعدم قدرة هيئة الإمتحانات الأمريكية تأمين الإمتحانات الخاصة بها فى مصر.



وطالب ولى الأمر بضرورة التدخل من قبل وزارة التربية والتعليم لدى هيئة College Board لعودة امتحان السات ومنح الطلاب فرصة الاختبار وتحديد موعد جديد في خلال أسبوع من الآن على أن تقوم بإعداد الامتحان من 4 نماذج مختلفة يتم توزيعها على الطلاب عشوائيا لإضعاف تأثير أي عمليات تسريب محتملة يكون مصدرها الــ College Board نفسه أو مؤسسة Amideast، على أن يرسل الامتحان إلى وزارة التربية والتعليم فقط هذه المرة الحاسمة بعيدا عن الإجراءات المعتادة والتي لا تكون الوزارة طرفا فيها ، على أن تقوم الوزارة باستلام وتوزيع الامتحان على مراكز الامتحانات Test Centers والمشاركة في أعمال التأمين والإشراف على العملية الامتحانية انتهاء بإرسال اوراق إجابات الطلاب إلى هيئة College Board..



وقد أضاف ولى الأمر ان هناك بعض الحلول المقترحة على سبيل المثال لا الحصر منها الآتى:

1) تدخل وزارة التعليم لإعادة امتحان السات فى مصر وعمل محاولة تعويضية لمحاولة أغسطس 2020.

2) إذا استمر تعنت الكولدج بورد، يتم العمل بنظام الGPA فقط

3) يمكن للوزارة إجراء امتحانات قبول مشابهة لامتحانات السات ولكن مشكلتها فى الاعتماد الدولى

4) يمكن إطلاق امتحانات السات أونلاين وبالتالى سيتم تلافى تسريب الامتحان الورقى







