أوقاف الإسكندرية تتسلم مساجد محور المحمودية تمهيدا لفتحها أمام المواطنين

الإسكندرية أسماء على بدر

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة، اليوم الأربعاء، 7 مساجد بمحور المحمودية الجديد تمهيدا لفتحها يوم الجمعة 16 محرم 1442 الموافق 4 /9 /2020.

وأضاف البيان الصادر اليوم، أن المديرية تسلمت مسجد النقيب شهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال، وإمامه الشيخ رفعت على سعيد، ومسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمنطقة محرم بك إمامه الشيخ محمد عبده متولي ابوبكر، ومسجد مساعد شهيد مصباح محمود على ادريس وإمامه الشيخ نادر جمال زبيب، ومسجد الشهيد إبراهيم على أمين بمنطقة خورشيد وإمامه الشيخ على عبدالجليل السيد الشوني، ومسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر محمد وإمامه الشيخ محمد ماهر جمعة، ومسجد الشهيد علاء الدين أحمد السماديسى وإمامه الشيخ علي كمال بدير، ومسجد الشهيد سعيد محمد سماحة وإمامه الشيخ إبراهيم على زايد.

وقال الشيخ خشبة، أن هذه المساجد تتراوح مساحتها بين 750 م إلى 1000 متر مجهزة بكافة التجهيزات اللازمة والتى تليق ببيوت الله عز وجل ورودها، وإن هذه المساجد هى جزء من المشروعات القومية للدولة المصرية والتى تشهد فى هذه الفترة تقدما ملحوظا فى جميع المجالات وشتى الميادين.

وأكد أن هذه المساجد العملاقة بعمارتها الفذة وتصميمها الذى يجمع بين أصالة التراث ودقة التخطيط وبراعة التنفيذ هى أبلغ رد على أصحاب النفوس الضعيفة والأفكار المنحرفة الذين يتهمون الدولة بهدم المساجد أو اتلافها تبين كذب ادعائهم وزيف كلامهم وتؤكد بكل شموخ وعز أن مصر هى القلب النبض للإسلام الوسطى المستنير الذى يرفض كل أشكال التطرف والانحراف.

وكانت قد واصلت قناة الجزيرة القطرية محاولات إشعال فتيل الفتنة فى مصر، عن طريق استغلال الحملات التي تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب من مغتصبى أراضى الدولة، فى الترويج لأن هذه الحملات تنال من بيوت الله.

وروجت قناة الجزيرة من قبل لخبر إزالة مسجد الصحابة بكفر الدوار في محافظة البحيرة، لاستكمال بناء محور المحمودية المرورى، ذلك المحور الذى يعد أحد أهم المشروعات القومية لحل الأزمة المرورية التى تعمل الدولة على حلها.

ومزاعم الجزيرة هذه ليست الأولى فقد سبق وزعمت حرب الدولة على المساجد حينما تم إزالة مسجد أبو الإخلاص الزرقانى بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية ونقل الضريح لساحة ميدان الأضرحة بأبو العباس بمنطقة بحرى، إلا أن الدولة تسير في اتجاهاها نحو البناء والتنمية غير مبالية بمثل هذه الحرب الوضيعة، وبدأت بالفعل في بناء محور المحمودية الذى تم إنجاز جزء كبير منه حتى الآن.