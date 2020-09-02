اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى 6 أكتوبر بشمال سيناء يشتكون من وجود شروخ وتصدعات بمنازلهم

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:00 ص
أهالى 6 أكتوبر بشمال سيناء يشتكون من وجود شروخ وتصدعات بمنازلهم شروخ وتصدعات بمنزل في مساكن 6 اكتوبر بسيناء
شمال سيناء _ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سكان المنازل البدوية الحكومية، فى قرية 6 أكتوبر، بنطاق مركز بئر العبد، بشمال سيناء، التى لم تنفذ لها عمليات الترميم والتجديد، أنهم يعانون من سوء حالة مساكنهم التى صدر لها قرار إزالة منذ 3 سنوات ولم تنفذ حتى الآن بحسب قولهم، ومن الممكن أن تنهار فى أى وقت وتسبب كارثة لا قدر الله.

وقال السكان إن مساكنهم التى يقيمون فيها أصبحت متهالكة وبحاجة للتدخل والترميم، وأوضحوا فى شكواهم، أن هذه المساكن مضى عليها عشرات السنين وأصبحت فى حالة لا تصلح للإقامة فيها، وقبل 3 سنوات صدر لها قرارات إزالة ضمن مساكن أخرى فى القرية لكن لم تنفذ حتى اليوم، ويواجه سكانها خطر انهيارها بعد تأكل أجزاء منها وحدوث شروخ بجدرانها.

وطالبوا جهات الاختصاص بسرعة التدخل وتنفيذ قرارات تجديد وترميم هذه المساكن واستكمال ما تم من أعمال ترميم لمساكن قرية 6 أكتوبر البدوية .

وأعربوا سكان المنطقة، عن أملهم بسرعة تدخل محافظ شمال سيناء، وجهاز تعمير سيناء، ومجلس مدينة بئر العبد، قبل أن تقع كوارث انهيار هذه المنازل، مؤكدين أنهم من البسطاء الذين استأجروا هذه المساكن قبل سنوات من الوحدة المحلية ولا يملكون غيرها مساكن لهم كبديل لهم للإقامة فيها.

 

 

شروخ وتصدعات بالمنازل
شروخ وتصدعات بالمنازل

 

شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (1)
شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (1)

 

شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (2)
شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (2)

 

شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (3)
شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (3)

 

شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (4)
شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (4)

 

شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (5)
شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (5)

 

شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (6)
شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (6)

 

شكاوى قاطنى المساكن (1)
شكاوى قاطنى المساكن (1)

 

شكاوى قاطنى المساكن (2)
شكاوى قاطنى المساكن (2)

 

شكاوى قاطنى المساكن (3)
شكاوى قاطنى المساكن (3)

 

شكاوى قاطنى المساكن (11)
شكاوى قاطنى المساكن (11)

 

شكاوى قاطنى المساكن (12)
شكاوى قاطنى المساكن (12)

 

 

 


اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

شمال سيناء

بئر العبد

قرية 6 اكتوبر

سيناء

محافظ شمال سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"نفق النجدة" صداع فى رأس مسئولى الإسماعيلية.. استياء المواطنين من قرار الإغلاق.. المحافظ: الشروخ والتصدعات تهدد أرواح المواطنين وفكرة إنشائه منذ بدايته جاءت ليكون مخرًا للسيول وليس لمرور السيارات.. صور

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:17 م

صور.. قصة مستشفى حميات المحلة ثانى أقدم مستشفى فى مصر.. أنشئ فى عهد الملك فاروق الأول بتكلفة 91 ألف جنيه على مساحة 4 أفدنة.. والآن يعانى من شروخ وتصدعات وتوقف إنشاءات المبنى الجديد منذ 2006

الأحد، 28 يوليه 2019 08:00 م

محافظة القاهرة: شروخ وتصدعات بسيراميك حمامات مستشفى الجلاء للولادة

الإثنين، 21 يناير 2019 05:44 م

شروخ وتصدعات بمبنى بسبب بناء عقار مخالف فى شارع مسجد الشهاينة بالوراق

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:00 ص

إخلاء عقار آيل للسقوط من السكان بعد ظهور شروخ وتصدعات به فى إمبابة

الأحد، 12 مارس 2017 11:14 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة