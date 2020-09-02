أهالى 6 أكتوبر بشمال سيناء يشتكون من وجود شروخ وتصدعات بمنازلهم

شمال سيناء _ محمد حسين

أكد سكان المنازل البدوية الحكومية، فى قرية 6 أكتوبر، بنطاق مركز بئر العبد، بشمال سيناء، التى لم تنفذ لها عمليات الترميم والتجديد، أنهم يعانون من سوء حالة مساكنهم التى صدر لها قرار إزالة منذ 3 سنوات ولم تنفذ حتى الآن بحسب قولهم، ومن الممكن أن تنهار فى أى وقت وتسبب كارثة لا قدر الله.

وقال السكان إن مساكنهم التى يقيمون فيها أصبحت متهالكة وبحاجة للتدخل والترميم، وأوضحوا فى شكواهم، أن هذه المساكن مضى عليها عشرات السنين وأصبحت فى حالة لا تصلح للإقامة فيها، وقبل 3 سنوات صدر لها قرارات إزالة ضمن مساكن أخرى فى القرية لكن لم تنفذ حتى اليوم، ويواجه سكانها خطر انهيارها بعد تأكل أجزاء منها وحدوث شروخ بجدرانها.

وطالبوا جهات الاختصاص بسرعة التدخل وتنفيذ قرارات تجديد وترميم هذه المساكن واستكمال ما تم من أعمال ترميم لمساكن قرية 6 أكتوبر البدوية .

وأعربوا سكان المنطقة، عن أملهم بسرعة تدخل محافظ شمال سيناء، وجهاز تعمير سيناء، ومجلس مدينة بئر العبد، قبل أن تقع كوارث انهيار هذه المنازل، مؤكدين أنهم من البسطاء الذين استأجروا هذه المساكن قبل سنوات من الوحدة المحلية ولا يملكون غيرها مساكن لهم كبديل لهم للإقامة فيها.



شروخ وتصدعات بالمنازل



شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (1)



شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (2)



شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (3)



شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (4)



شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (5)



شروخ وتصدعات بمساكن 6 اكتوبر بسيناء (6)



شكاوى قاطنى المساكن (1)



شكاوى قاطنى المساكن (2)



شكاوى قاطنى المساكن (3)



شكاوى قاطنى المساكن (11)