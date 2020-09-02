اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 4 قضايا بقيمة 200 ألف جنيه

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:27 ص
أمن المنافذ يضبط 4 قضايا بقيمة 200 ألف جنيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل–عقاقير طبية" بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من 200 ألف جنيه.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر في ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (32) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات سائقين ، مخالفات مسطح مائى).

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط (1213) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (176) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" تم ضبط (2) قضية "تزوير إقامة- هجرة غير شرعية" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 


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