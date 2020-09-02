أمريكا تأمل فى حل سلمى بين الهند والصين وتبحث فرض عقوبات فى روسيا البيضاء

واشنطن (رويترز)

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تأمل فى التوصل إلى حل سلمى للاشتباكات بين الهند والصين، على الحدود المتنازع عليها فى جبال الهيمالايا.

وأضاف بومبيو فى مؤتمر صحفى بوزارة الخارجية أن واشنطن تدعو الصين أيضا إلى الدخول فى محاثات مع الدلاى لاما الزعيم الروحى للتبت.

من جهة أخرى، قال بومبيو، إن بلاده والشركاء الأوروبيين يبحثون معا فرض عقوبات موجهة على من شاركوا فى انتهاكات لحقوق الإنسان فى روسيا البيضاء.

وقال للصحفيين "ننسق أيضا عن كثب مع شركائنا عبر الأطلسى ونراجع معا عقوبات موجهة كبيرة على أى شخص ضالع فى انتهاكات لحقوق الإنسان".

كان مسؤول أمريكى كبير قد قال لرويترز يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على سبعة من روسيا البيضاء تعتقد أنهم ضالعون فى تزوير الانتخابات التى أجريت هناك فى التاسع من أغسطس وفى أعمال عنف ضد محتجين سلميين.