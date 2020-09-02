ألمانيا تشكل مجموعة عمل لمكافحة معاداة المسلمين

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دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، اليوم الثلاثاء، لتشكيل مجموعة عمل مكونة من 12 خبيرًا، لتحليل المواقف العدائية تجاه المسلمين ومكافحتها.

وقال زيهوفر - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - "المواقف المعادية للمسلمين لا تمثل تهديدًا بالنسبة للمسلمين فحسب، ولكن بالنسبة للتكاتف المجتمعي بشكل عام"، موضحًا أن تأسيس المجموعة يعد رد فعل على الحوادث العنصرية، والهجمات الإرهابية والتخطيط لهذه الهجمات الشهور الماضية.

ومن المقرر أن تفحص مجموعة العمل أوجه العداء للمسلمين، كي يتسنى للدولة والمجتمع اتخاذ إجراءات ضدها على نحو أفضل، وسيتم إصدار تقرير يشمل توصيات لاتخاذ إجراءات في غضون عامين، علمًا أنه منذ ستة أشهر أعلن الوزير الألماني عزمه على تشكيل تلك المجموعة.