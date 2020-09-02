أسعار العملات تسجل تباينا اليوم الأربعاء 2-9-2020.. و18.77 جنيه سعر اليورو

كتبت : سماح حمدى

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-9-2020 ، تباينا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.82جنيه للشراء، و15.92جنيه للبيع .



سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.77 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع، مقابل 18.88 جنيه للشراء، 18.09 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 21.08 جنيه للشراء، 21.33 جنيه للبيع، مقابل 21.13 جنيه للشراء، 21.35 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.37 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، مقابل 49.39 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع .